Fuori strada con il camion su 131 Dcn all'altezza di Ottana, conducente muore in ospedale

Non ce l'ha fatta Federico Melis Crobu, 49 anni, di Zerfaliu, il camionista rimasto gravemente ferito nell'incidente stradale sulla statale 131 Dcn, all'altezza di Ottana. L'uomo è morto poche ore dopo il ricovero all'ospedale San Francesco di Nuoro. Con lui viaggiavano altre due persone rimaste ferite, una in modo grave ed è stata ricoverata in ospedale in codice rosso.

I tre viaggiavano su un camioncino che si è ribaltato ed è uscito di strada. L'autista è stato sbalzato fuori dall'abitacolo e ha perso i sensi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del servizio sanitario Areus. Federico Melis Crobu è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Nuoro, dove è morto.

L'incidente stradale si è verificato all'altezza del chilometro 30 della Statale 131 DCN. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro e la polstrada. Gravi problemi alla circolazione stradale sulla carreggiata in direzione di Abbasanta.