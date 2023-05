Fuori strada con lo scooter, 51enne muore a Cabras

Ancora sangue sulle strade sarde. Ieri notte, intorno alle 23, un uomo di 51 anni, Gianni Piscedda, artigiano di Cabras, è morto lungo la strada che collega Cabras a Solanas. L'uomo viaggiava in sella a uno scooter che, per cause non accertate, è finito fuori strada. Ancora da ricostruire nel dettaglio la dinamica della tragedia. Sul posto hanno lavorato i carabinieri. Il 51enne avrebbe perso il controllo dello scooter in una curva, finendo fuori strada. La moto avrebbe urtato anche un palo. Il centauro è stato sbalzato dalla scooter finendo sull'asfalto, ed è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un'ambulanza del 118, ma ormai per il 51enne non c'era più nulla da fare.