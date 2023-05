Furti ed estorsioni, sei indagati in Gallura

Sei persone, residenti tra Olbia e Golfo Aranci, hanno ricevuto un provvedimento di avviso orale da parte dei carabinieri del Reparto territoriale di Olbia. Nell'ultimo periodo i sei - secondo l'accusa - avrebbero commesso i più svariati reati: dalle lesioni gravi ai furti, fino al tentativo di estorsione. Tutti sono stati denunciati e per loro è arrivata adesso anche questa misura di prevenzione prevista dal Codice Antimafia, attraverso la quale l'autorità provinciale di pubblica sicurezza avvisa oralmente il soggetto ritenuto socialmente pericoloso. Se in futuro dovessero di nuovo commettere dei reati, per loro scatterebbero immediatamente dei provvedimenti penali più gravi.