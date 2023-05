Giallo su rapina a Quartu, 46enne ferito da colpo di pistola

Un uomo di 46 anni, Riccardo Aliberti, personaggio noto alle forze dell'ordine è stato trasportato ieri notte in codice rosso al Brotzu di Cagliari con una ferita da arma da fuoco al petto. Non è in pericolo di vita, secondo i medici ha riportato una frattura e una lesione ai polmoni e dovrebbe cavarsela in 30 giorni. Ad aggredirlo quattro o cinque banditi che sarebbero entrati nell'abitazione dei genitori di Aliberti per mettere a segno una rapina. I criminali, tutti a volto coperto e con i guanti, secondo quanto riferito dalle vittime e da alcuni vicini ai carabinieri della Compagnia di Quartu che si stanno occupando del caso, sono entrati in azione poco prima delle 23. Hanno fatto irruzione nella casa in via lago d'Eliseo dalla porta posteriore, sorprendendo gli anziani genitori di Aliberti. Li hanno minacciati, imponendo di consegnare denaro e gioielli, ma non hanno ottenuto nulla. In quel momento sarebbe arrivato il 46enne che ha reagito. Tra i banditi e Aliberti ci sarebbe stata una colluttazione, iniziata dentro la casa - anche il padre è stato è stato colpito alla testa - e finita all'esterno, dove a uno dei malviventi è partito un colpo di pistola che lo ha colpito al petto. I malviventi sono poi fuggiti. È stato lo stesso Riccardo Aliberti a dare l'allarme chiedendo aiuto ai vicini. Sul posto sono arrivati i carabinieri e il 118 che ha trasportato il ferito in ospedale. I militari hanno lavorato tuta la notte per ricostruire l'episodio e capire se si sia trattato effettivamente di una rapina andata male. Da quanto si apprende i malviventi prima di fuggire non hanno rovistato nella casa e non hanno portato via nulla.