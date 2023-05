I mercati di Campagna Amica dalla parte delle donne

Nei mercati di Campagna Amica di Coldiretti nell'Isola parte una campagna di sensibilizzare al grande pubblico sulle patologie della sfera urogenitale femminile. Sarà l'occasione per parlare di prevenzione, fondamentale per la cura delle malattie del pavimento pelvico femminile. Dal 3 maggio gli incontri sono promossi da Coldiretti Donne Impresa Sardegna e dall’Associazione italiana di Urologia ginecologica, in collaborazione anche con la Federazione nazionale degli ordini della professione di Ostetricia.

Questo il calendario degli appuntamenti: si parte da Iglesias domani 3 maggio (area parcheggio angolo via Pacinotti-Ferraris), per replicare il giorno dopo (4 maggio) ai mercati Campagna Amica di Cagliari (Piazza Paolo VI-Piazza dei Centomila), Oristano (Piazzale S.Martino - pressi Ospedale) e Alghero (Piazza Sant’Agostino). Il 6 maggio, invece, l’appuntamento si sposta a Nuoro (Mercato coperto EXME' - Piazza Mameli) e a Sassari (Emiciclo Garibaldi). Tutte le giornate apriranno alle ore 8.30 sino alle 12.30.