Il Comune di Sassari contro l'abbandono selvaggio dei rifiuti

Tempi duri per chi abbandona i rifiuti per le strade di Sassari.

Il Comune ha attivato 65 telecamere (dette “fototrappole”) e 6 microcamere mobili per controllare i cassonetti nell'area urbana e le strade di accesso in città. Solo a maggio, sono state elevate 403 contravvenzioni, su oltre 4.500 controlli.

Le violazioni principali riguardano il mancato rispetto delle regole della raccolta “porta a porta”, lo scarico di rifiuti prodotti in altri Comuni e l'uso indiscriminato di un unico sacco nero al posto della raccolta differenziata.

Meno diffuso, ma molto più visibile il deposito selvaggio, anche in pieno centro storico, di rifiuti ingombranti, come mobili, sanitari, materassi e simili, che potrebbero essere conferiti liberamente nei due centri ecologici comunali o ritirati a domicilio gratuitamente prenotandosi al numero verde 800 012 572 oppure all’app Municip.io.

“Oltre a macchiare l'immagine della città – ha detto il sindaco Nanni Campus – i cittadini incivili arrecano un danno economico a chi rispetta le regole, dato che il Comune deve sobbarcarsi i costi per una raccolta extra e che in questi casi dobbiamo portare tutto in discarica, abbassando così la nostra quota di raccolta differenziata, con la conseguenza di ricevere una multa dalla Regione”.

I costi per la manutenzione delle telecamere, il personale addetto al loro controllo e gli interventi di ripulitura straordinaria di strade e piazze si traducono quindi in un aumento dalla tassa sui rifiuti (TARI) per tutti i cittadini, anche quelli virtuosi.