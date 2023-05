Il maxi gazebo a Loiri, sopralluogo degli investigatori a Cala Finanza

Sovralluogo degli investigatori inviati dalla Procura di Tempio nel capannone di Cala Finanza, in territorio di Loiri Porto San Paolo. La comparsa del gigantesco parallelepido ha suscitato grande clamore perché non risultano autorizzazioni di alcun tipo. Il manufatto in tubi innocenti, lungo 70 metri, profondo 30, alto 15, per quanto amovibile è di dimensioni tali da procurare un forte impatto paesaggistico tanto più perché si trova davanti all'isola di Tavolara e all'interno di un'area protetta.

Poco dopo la scoperta della sua esistenza era circolata la voce che fosse destinato ai festeggiamenti per il matrimonio del figlio del re di Giordania, ma da fonti ufficiali dello stato mediorientale è giunta invece una secca smentita.



In questo momento sono in corso verifiche sul posto e accertamenti documentali che vedono impegnati i carabinieri del nucleo operativo ecologico, ma non è possibile apprendere informazioni più precise in quanto l'attività è coperta dal più stretto riserbo. I primi controlli erano già stati compiuti dall'ufficio tecnico del comune di Loiri e anche su questo, al momento, si mantiene il più rigoroso silenzio.