Il Metropolitan Museum di New York dà il benvenuto a Manneddu, uno dei giganti di Mont'e Prama che rappresenta la figura del pugilatore. Lo ha reso noto la stessa istituzione museale. L'enorme scultura, per la prima volta in Usa, alta oltre due metri e datata 900-750 A.C., sarà in mostra dal 25 maggio al 6 dicembre 2023 nella sezione dedicata all'arte greca e romana. Manneddu è arrivato nella Grande Mela grazie ad un prestito da parte della fondazione sarda Mont'e Prama, in collaborazione con la regione Sardegna e il MiBACT. “Sono felice che il Metropolitan Museum of Art ospiterà uno dei 33 Giganti sardi - ha detto l'ambasciatrice italiana negli Stati Uniti, Mariangela Zappia -. Il cosiddetto Manneddu sarà in mostra negli Stati Uniti per la prima volta in assoluto e solo la seconda volta all'estero. Sono sicura che aiuterà il pubblico a scoprire la misteriosa cultura nuragica, il cui sito principale è tra il numero senza eguali di siti italiani dell'Unesco”.