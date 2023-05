Il Nobel Giorgio Parisi in Sardegna per una lectio magistralis sulle onde gravitazionali

Gli echi cosmici delle onde gravitazionali e la miniera di Lula, candidata italiana ad ospitare l'Einstein Telescope. Saranno questi gli argomenti della lectio magistralis che il fisico premio Nobel Giorgio Parisi esporrà a oltre 200 scienziati europei a Cagliari martedì prossimo, in occasione del tredicesimo Simposio internazionale in programma dall'8 al 12 maggio. L'arrivo di Parisi avverrà nella giornata pubblica dell'evento, cui parteciperanno anche la ministra della ricerca Anna Maria Bernini, i vertici dell'Istituto nazionale di fisica nucleare e la Regione Sardegna.

La presenza della ministra Bernini sarà utile anche per chiarire la posizione del Governo sui limiti alle attività economiche che possono potenzialmente disturbare il funzionamento di uno strumento delicato come l'interferometro di terza generazione. Primi fra tutti, gli imprenditori del Centro Sardegna sono preoccupati per gli eccessivi vincoli che potrebbero bloccare anche altre attività economiche nella zona. Da più parti è arrivata la richiesta di fare chiarezza e martedì potrebbe essere il giorno giusto per fugare ogni dubbio. Intanto sulla Gazzetta Ufficiale Europea è stato pubblicato il bando da 14 milioni di euro per lo studio di fattibilità delle opere edili dell'Eintein Telescope in Sardegna. La scadenza è stata fissata per il 29 giugno.