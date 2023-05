Il Rally Italia Sardegna scalda i motori

Da giovedì 1 a domenica 4 giugno torna il Rally Italia Sardegna. La presentazione a Roma, nella sede dell'Automobile Club d'Italia. Numeri da record per l'edizione di quest'anno: 74 gli equipaggi iscritti in rappresentanza di 27 nazioni, un percorso da 1.170 Km con 19 prove speciali e uno staff di mille persone che si occuperanno dell'organizzazione. In cima alla classifica del mondiale, dopo l'ultima prova in Portogallo, c'è Kolla Rovanpera con la Toyota. Cercheranno di recuperare in Sardegna terreno e punti la Ford di Ott Tanak e le altre Toyota di Sebastien Ogier ed Elfyn Evans.

"Siamo l'unica tappa del Mondiale che si svolge su un'isola - ha detto il numero uno dell'Aci Angelo Sticchi Damiani -. Sono stato io a insistere, benché non fossi presidente, con l'Aci ad andare in Sardegna, e all'inizio furono passaggi molto difficili".

La sesta prova del mondiale rally passerà attraverso 20 comuni della Gallura: Aglientu, Alà dei Sardi, Arzachena, Bortigiadas, Buddusò, Calangianus, Erula, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Monti, Olbia, Oschiri, Ozieri, Padru, Palau, Pattada, Perfugas, Santa Teresa di Gallura, Tempio Pausania e Tula.