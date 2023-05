Il sogno di Giulia: un concerto per una nuova ambulanza

L’obiettivo è grande: l’acquisto di una nuova ambulanza pediatrica per l’ospedale Brotzu di Cagliari. La cifra da raggiungere supera i 70 mila euro. È il progetto dell’associazione “Il sogno di Giulia”, nata nel 2018 dopo la scomparsa della piccola Giulia Zedda. Nella fase finale della sua vita la bambina aveva espresso il desiderio di donare i suoi giocattoli agli altri bambini. E così da allora l’associazione creata dai genitori si occupa di raccogliere e donare gratuitamente abbigliamento accessori, attrezzature libri e giochi per i giovanissimi in difficoltà economiche. Ora però per l’associazione c’è un nuovo obiettivo e per raggiungerlo ecco un mix di musica e solidarietà. Un concerto al Conservatorio di Cagliari. Si chiama “Arie di primavera” ed è in programma sabato 6 maggio. In programma musiche da Liszt e Françaix a Bob Dylan, John Denver e John Lennon, uno spettacolo per tutti i bambini. «Questo concerto», spiegano i rappresentanti dell’associazione, «ha un valore molto importante per la città di Cagliari e per tutta la regione Sardegna, perché serve a donare un mezzo colorato, accogliente e accessoriato destinato ai bambini che più ne hanno bisogno».