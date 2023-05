Il sottosegretario alla Giustizia Ostellari al carcere minorile di Quartucciu

Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari (Lega) sarà in Sardegna giovedì 25 maggio, per una visita al carcere minorile di Quartucciu, alle porte di Cagliari. Dalle 11.15 sarà accompagnato da Irene Testa, Garante regionale delle persone private della libertà personale, dal presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, coordinatore della Lega in Sardegna, da Gianfranco De Gesu direttore generale Detenuti e Trattamento (Dap) e da Gaia Tortora, vicedirettrice del TgLa7.Nel pomeriggio alle 15 la delegazione visitera' la Comunità La Collina di don Ettore Cannavera a Serdiana.Il giorno successivo, venerdì 26 maggio, è prevista una visita nella colonia penale di Is Arenas.