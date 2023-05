In marcia per ricordare Emanuela Loi e le altre vittime di mafia

In centinaia hanno partecipato alla marcia organizzata dal Sap. Un lungo percorso dalla questura di Cagliari fino al ponte sulla statale 554 intestato ad Emanuela Loi, l'agente di Sestu morta nell'attentato di via d'Amelio. Una marcia organizzata con l'obiettivo di ricordare a 31 anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio le vittime di mafia terrorismo e criminalità. La marcia si svolge nell'ambito delle manifestazioni nazionali denominate “Memorial Day Sap", organizzata anche a Cagliari dal Sindacato autonomo di polizia.

