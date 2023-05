L'incendio è divampato intorno alle 19 e ha rapidamente distrutto sterpaglie e vegetazione in un'area di campagna tra la Statale 554 e via Italia a Quartu Sant'Elena. I Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme prima che si propagassero ad un campo sportivo e ad alcune strutture vicine e provveduto alla messa in sicurezza, bonificando l'area dai focolai residui. Non risultano coinvolte persone o beni.