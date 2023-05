Inchiesta su assunzioni pilotate e assenteismo al Teatro Lirico Cagliari

Tutto è partito da un esposto e ora sulla gestione del Teatro Lirico dal 2017 c'è un'inchiesta della procura di Cagliari. Nel documento la ricostruzione su alcune anomalie. La magistratura indaga su presunte assunzioni pilotate e presunti episodi di assenteismo dell'ente culturale. Il titolare è il sostituto procuratore Andrea Vacca.

Tre le ipotesi di reato: abuso d'ufficio, truffa e falso ideologico. Diversi gli indagati, funzionari e dirigenti tra cui anche gli ultimi due soprintendenti: l'attuale Nicola Colabianchi, abruzzese, in carica dal 2019 e il predecessore Claudio Orazi, ora al teatro Carlo Felice di Genova. Colabianchi ha dichiarato di esser meravigliato, ma sereno e fiducioso sulla regolarità del suo operato che sarà chiarito dalla magistratura.

Per tutta la giornata - ieri - la Guardia di Finanza ha perquisito alcuni uffici in via sant'Alenixedda, tra cui quello che si occupa del personale. Dalla mattina sono arrivati in dieci, in borghese: in particolare si sono concentrati sui computer e dispositivi elettronici sulla rilevazione delle presenze dei dipendenti. Poi il sequestro di alcuni dispositivi a tarda sera e le copie del tracciamento di presenze e straordinari.