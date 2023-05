Incidente mortale sulla provinciale 2: una vittima di 24 anni, ferite 3 bambine

Ancora un grave incidente sulla strada provinciale 2, la Pedemontana, nel Sulcis: attorno alle 17 di domenica, tra Villamassargia e Barbusi, all'altezza della frazione di Tanì nello scontro fra due veicoli ha perso la vita un uomo di 24 anni originario di San Gavino e residente a Villamar, Alessandro Pisano.

Nell'impatto è rimasta la fidanzata, che sedeva accanto a lui e una famiglia che viaggiava su un furgone, un uomo di 37 anni di Carbonia con le sue tre figlie di 9, 5 e 3 anni.

Sul posto i carabinieri di Carbonia, i vigili del fuoco e i soccorritori del 118 con elicottero, due ambulanze medicalizzate e 4 vetture. I feriti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso per dinamica.

Il 23 febbraio alla stessa strada erano morti due 25enni a bordo di due mezzi distinti.

In base alle prime informazioni, lo scontro sarebbe avvenuto anche a causa del maltempo. In alcuni punti la strada era allagata.