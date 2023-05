Incidente nelle vicinanze della Statale 131, un'auto precipita dal cavalcavia

Intorno alle 18 un'auto è precipitata dal cavalcavia di viale Europa a Monastir, nelle vicinanze della statale 131. Nell'incidente, secondo le prime informazioni, è rimasto ferito un uomo, trasportato in codice rosso in ospedale dal personale del 118. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, che hanno estratto il ferito rimasto incastrato nell'abitacolo. Gli agenti della polizia stradale hanno effettuato i rilievi per cercare di riscostruire la dinamica dell'incidente.