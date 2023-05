International Guitar Festival, a Quartu i grandi artisti per celebrare Alirio Diaz

Quartu celebra quest’anno l’anniversario dei 100 anni dalla nascita del grande chitarrista Alirio Diaz con un’edizione straordinaria dell’ International Guitar Festival, in programma dal 12 al 21 maggio. Giunto alla sua quinta edizione, il prestigioso festival di chitarra classica ospiterà grandi nomi del panorama internazionale della musica di genere, come Edin Karamazov, famoso per avere suonato in duo con Sting nell'album Songs from the Labyrinth, e Goran Krivokapic, uno dei più bravi chitarristi contemporanei, apprezzato con i suoi concerti in tutto il mondo. Questi saranno anche gli unici due concerti con entrata a pagamento del Festival, per il resto gratuito.

Oltre ai concerti, eventi, mostre, masterclass e un concorso artistico per la scuola media. Sarà un’occasione per far apprezzare la chitarra, con il suo ampio repertorio, promuovendo la musica come veicolo di inclusione sociale e mezzo per la valorizzazione del territorio.