Joint Stars 2023, la più grande operazione interforze

Fino al 26 maggio oltre 5.000 uomini e donne in uniforme, appartenenti alle quattro Forze Armate, alla

Guardia di Finanza, alla Protezione Civile, ai Vigili del Fuoco e alle Capitanerie di Porto, saranno impegnati in

esercitazioni militari tradizionali e nella simulazione di operazioni più complesse, quali il soccorso e

l’accoglienza a naufraghi, il contrasto al contrabbando, i rischi di contaminazione biologica e la gestione del

rientro a terra di razzi inviati in orbita. Nella prima settimana, aperta ai corpi civili dello Stato, sono in

programma 28 eventi.

Domenica 21, porte aperte al “Joint Stars village” alla Fiera di Cagliari, dove saranno presentate le attività e

si potranno vedere da vicino alcuni mezzi operativi. In programma anche una gara podistica aperta a tutti,

in collaborazione con l’ASD Cagliari atletica leggera.