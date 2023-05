Kitefoil, a Torregrande sfrecciano i migliori atleti della Formula uno del mare

In attesa di Parigi 2024 che sancirà l'ingresso del kitefoil fra le discipline olimpiche a Oristano la Marina di Torregrande ospita, sino a domenica 28 maggio, il mondiale master e l'europeo giovanile. Ribattezzata la formula uno del mare per la velocità sostenuta - gli atleti più bravi riescono a raggiungere sino a 40 nodi - che caratterizza le competizioni, la disciplina di cui è campionessa mondiale l'atleta cagliaritana delle Fiamme Gialle Marta Maggetti, vedrà protagonisti nelle acque del Golfo di Oristano i migliori specialisti del kiteboarding internazionale, come Riccardo Pianosi (nella foto), il giovane italiano ora in testa al ranking mondiale e la polacca Julia Damasiewicz.

“Siamo orgogliosi di fare parte dei grandi eventi della Regione che portano i big qui da noi", commenta Eddy Piana, organizzatore dell'evento targato Asd Eolo Beach Sports e Open Water Challenge. "Ce la metteremo tutta affinché anche quest'anno si possa garantire un grande spettacolo”