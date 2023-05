La carica degli editori sardi al Salone del Libro di Torino

Trenta editori e oltre 10 eventi al giorno dedicati. Grande spazio alla Sardegna nel Salone del Libro di Torino, che quest'anno l'ha scelta come regione ospite. All'evento, in programma dal 18 al 22 maggio, l'isola sarà presente con uno stand di 150 metri quadri nel padiglione Oval. Un'occasione preziosa -- sottolinea l'assessore regionale alla Cultura Andrea Biancareddu - per promuoverne l'immagine, in un palcoscenico internazionale di grande richiamo che “consentirà non solo di valorizzare le iniziative e i progetti sostenuti dal territorio nel settore editoriale e culturale, ma anche di far conoscere il proprio patrimonio naturalistico, paesaggistico, ambientale, archeologico, storico e culturale”. L'offerta proposta è nata dalla collaborazione tra Regione Sardegna, Sardegna Film Commission e Associazione Editori Sardi. Tra gli eventi in programma l'omaggio a Grazia Deledda il 20 maggio, mentre il 21 maggio è previsto “l'Infinito non finire”, con lo scrittore Marcello Fois e le musiche di Gavino Murgia e un appuntamento dedicato ai festival della Sardegna. Ampio spazio poi, anche all'archeologia, con il particolare rilievo dato alla candidatura UNESCO delle Domus de Janas.