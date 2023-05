La denuncia di padre Contini: "Sono stato abusato in seminario"

"Normalmente sono io che ascolto le vostre confessioni, ma oggi ho deciso di mettermi io a cuore aperto davanti a tutti voi".

Comincia così la rivelazione choc che un prete sardo, Padre Paolo Contini, ha fatto ai fedeli della sua comunità, quella di Abbasanta, Ghilarza e Norbello.

Il sacerdote ha rivelato di essere stato vittima di pedofilia dall'età di quattordici anni, durante il periodo del seminario, e di aver denunciato l'autore degli abusi al vescovo dopo essere venuto in possesso, un anno e mezzo fa, di alcune prove delle violenze. "La mia non e' una battaglia contro la chiesa. Amo la chiesa", ha scritto Padre Contini che ha spiegato come la vicenda darà inizio, a breve, a un processo.