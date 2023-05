La Gallura consolida il suo ruolo di distretto della nautica internazionale

In questi giorni nelle acque della Costa Smeralda sono ormeggiati superyacht per un valore di un miliardo di dollari, secondo i calcoli del Centro Studi del Cipnes. I proprietari sono in maggioranza investitore

americani, ma ci sono anche super ricchi provenienti da Monaco, Israele e

Irlanda. La presenza dei superyacht alimenta una forte economia sul territorio.

In particolare, attiva il settore della cantieristica e dell'assistenza nautica

e del settore alberghiero, due voci rilevanti in quella Blue economy di cui la

Gallura è leader in Italia. Tra gli yacht ormeggiati al Cala di Volpe,

Romazzino, Golfo Pevero e Porto Cervo, secondo i dati di Marine Traffic, ci

sono: Artisan, costruito dal marchio italiano di lusso Benetti, lungo 63 metri e

con un valore 70 milioni di dollari, di proprietà di Todd Chaffee, americano,

venture capitalist molto celebre per i suoi investimenti in HomeAway, Kayak,

Netflix, Twitter e Yahoo; Yalla, lungo 73 metri, con un valore di 80 milioni di

dollari, di Naquib Sawiris, investitore egiziano con 3 miliardi di dollari di

patrimonio; Madsummer, lungo 95 metri, con un valore di 250 milioni di dollari,

di Jeffrey Soffer, investitore americano con 2,2 miliardi di patrimonio.