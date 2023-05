La Gallura si conferma meta di investimenti per le imprese

Olbia e la Gallura rappresentano l'area geografica in cui gli imprenditori investono di più: dopo la conferma arrivata dai dati del 2023, con un incremento di nuove aziende a livello regionale del 3,1% per Olbia e una media del 2,5% per la Gallura, arrivano le conferme dal report della Camera di commercio di Sassari che valuta i dati delgi ultimi 10 anni.

Nel 2012 il tasso di crescita delle imprese della Gallura, costituita dall'insieme dei 26 Comuni della ex provincia Olbia-Tempio, è stato dello 0,7%, mentre quello di Sassari è stato dello 0,09%. Nel 2020, in piena pandemia e con la massima incertezza economica, il tasso di crescita della Gallura è stato dell'1,38%, mentre quello di Sassari si è attestato sul 1,06%.

Nel 2021, il primo anno post-pandemia, la crescita delle imprese della Gallura ha raggiunto il 3,34%, il tasso più alto degli ultimi 15 anni.

La crescita media delle impese della Gallura, dal 2012 al 2022, è stata dell'1,64%, secondo i dati elaborati dalla Comunicazione e Centro Studi del Cipnes dopo la pubblicazione del Rapporto Imprese 2023 della Camera di

Commercio di Sassari. In termini assoluti, le imprese attive della Gallura sono passate da 18.649 nel 2012 a 19.830 nel 2022, con un incremento pari al 6,3%.