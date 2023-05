La prima nave da crociera arriva a Oristano con 4000 turisti

Grandi navi da crociera anche a Oristano. La Costa Diadema, 306 metri di lunghezza, ha ormeggiato nella banchina pubblica dello scalo. Circa 4mila i passeggeri in transito, ricevuti in banchina da un comitato d'accoglienza d'eccezione, con stand dedicati alle informazioni turistiche e distribuzione di mappe, alla degustazione di prodotti tipici locali, ma anche gruppi folk con costumi, balli e musiche della tradizione isolana. Per le escursioni organizzate, tappa nel Sinis, al Nuraghe Losa e nell'area archeologica di Santa Cristina di Paulilatino. Per i crocieristi "indipendenti", invece, è stato previsto un servizio di bus navetta, con capolinea all'Hospitalis Sancti Antoni di Oristano per walking-tour guidati alla scoperta dei principali siti culturali della città e shopping in un centro storico. Tutte le attività commerciali sono rimaste aperte per garantire un'adeguata accoglienza agli ospiti della nave. Un primo assaggio di turismo crocieristico per la città di Eleonora che punta ad entrare nel circuito europeo.