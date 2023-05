La quarta vittoria di fila basta solo per il quinto posto

Al San Vito Gigi Marulla di Cosenza, il Cagliari fa il suo dovere: trova la vittoria per sperare ancora nel quarto posto finale, che però -al 90esimo- va al Parma, il quale vince la sua partita in casa contro il Venezia, fatalmente prossimo avversario dei rossoblù nel preliminare playoff.

Contro i calabresi la squadra di Ranieri inizia forte: dopo due minuti Mancosu ha la palla del vantaggio, ma da buona posizione calcia sul portiere. Anche Azzi potrebbe trovare il gol al quarto d’ora, finalizzando una triangolazione di qualità con Lapadula: il suo destro però si perde alto sopra la traversa. A sbloccare la gara ci pensa, allora, il capocannoniere del campionato: al 24esimo Mancosu scodella in area dove Pavoletti stacca di testa chiamando Micai a una fenomenale deviazione con la palla che si impenna e ricade nella zona di Lapadula, che deve solo spingerla in rete. Lo stesso italoperuviano sciupa il raddoppio una decina minuti dopo, quando, pescato dal solito piede vellutato di Mancosu, cerca la sponda per un compagno invece che puntare lo specchio della porta.

Nella ripresa fioccano altre occasioni per chiudere la partita, tra cui due legni colpiti dal numero nove rossoblù: una traversa con un colpo di testa all’indietro al decimo e un palo al 43esimo con una conclusione dal limite dell’area. Tra i due episodi, anche il Cosenza ha la sua dose di sfortuna con l’incrocio dei pali colto da D’Orazio che sfrutta un’uscita a vuoto di Radunovic. Il pareggio, comunque, non avrebbe cambiato le sorti dei calabresi: disputeranno il playout contro il Brescia di Cellino, che ha strappato in rimonta il 2-2 a Palermo.