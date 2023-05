La Raimond Sassari in gara 2 per la conquista dello scudetto

Tutto pronto per gara 2 della finale scudetto della Serie A Gold di pallamano, che si giocherà domani alle 18 e 30 al PalaZizzi di Fasano. La Raimond Sassari, vittoriosa in gara 1 al PalaSantoru per 34-32, ha la possibilità di laurearsi Campione d’Italia anche in caso di parità al termine dei sessanta minuti di gioco. Sarà il quarto confronto stagionale tra Sassari e Junior Fasano. Finora il fattore campo è sempre stato rispettato: vittoria dei pugliesi al PalaZizzi alla tredicesima giornata, e vittoria di Sassari nel match che ha chiuso la regular season.