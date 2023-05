La riforma non ferma il superbonus

In Sardegna la riforma del Superbonus 110% non ha fermato gli investimenti. Nei primi quattro mesi dell'anno sono quasi mille le asseverazioni, per oltre due miliardi di euro di detrazioni. Ad aprile, però, registra una frenata. Il dato emerge da un'analisi dell'Ufficio studi di Confartigianato Sardegna, in base a dati dell'Enea e del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica.

Secondo le analisi dell'organizzazione artigiana, il Superbonus ha interessato in Sardegna una ridotta quantità di immobili a uso abitativo: circa il 2,6% su un totale di 512.310 unità, dato che colloca l'isola al 12esimo posto nella classifica nazionale guidata dal Veneto.