La Sardegna? Non è un paese per mamme

Il mestiere della mamma in Sardegna è un percorso a ostacoli. Si potrebbe sintetizzare così l'ultimo rapporto dell'Ong Save the Children dal titolo "Le

Equilibriste - La maternità in Italia 2023". L'Isola è 16esima tra le regioni italiane, nella parte bassa della classifica che vede il Sud in ritardo rispetto alle regioni settentrionali. Il rapporto, basato sui dati dell'Istat, tiene conto di sette parametri: demografia, lavoro, servizi, salute, rappresentanza, violenza, soddisfazione soggettiva, per un totale di 14 indicatori. Per quanto riguarda la demografia, la Sardegna è ultima a pari punti con il Molise. Nel parametro “lavoro”, che certifica le opportunità di occupazione per le donne, la Sardegna è 12esima. Male anche la rappresentanza, ovvero il numero di donne che occupano organi politici a livello locale: qui la regione è al terz'ultimo posto. l'Isola sale la classifica nella salute, collocandosi in sesta posizione: in questo caso l'indicatore è quello della mortalità infantile nel primo anno di vita insieme a quello del numero di consultori attivi per abitante. Nei servizi la Sardegna è 12esima, 15esima per soddisfazione soggettiva e ancora 12esima per la presenza di centri antiviolenza e case rifugio.

Considerati tutti gli indicatori, al primo posto in Italia è la Provincia Autonoma di Bolzano, seguita da Emilia-Romagna e Valle d'Aosta. Il rapporto, spiega Save the Children, sfata anche una falsa credenza: "Sappiamo che dove le donne lavorano di più nascono anche più bambini con un legame tra maggiore fecondità e posizione lavorativa stabile di entrambi i partner", dice Antonella Inverno, responsabile Politiche infanzia e adolescenza dell'organizzazione in Italia. E ancora: “La condizione lavorativa delle donne, e in particolare delle madri, nel nostro Paese è ancora ampiamente caratterizzata da instabilità e precarietà, a cui si aggiungono la carenza strutturale di servizi per l'infanzia, a partire dalla rete di asili nido sul territorio, e la mancanza di politiche per la promozione dell'equità nel carico di cura familiare”.