La scrittrice Valeria Parrella vince il premio letterario Costa Smeralda 2023

Donne protagoniste al premio letterario Costa Smeralda 2023. I riconoscimenti sono andati a Valeria Parrella per la narrativa con “La Fortuna”, edito da Feltrinelli e Teresa Cremisi per la saggistica con “Cronache dal disordine” per la Nave di Teseo. I riconoscimenti sono stati consegnati oggi, 6 maggio durante la cerimonia al Conference center di Porto Cervo, alla quale hanno partecipato anche i vincitori del premio internazionale Emmanuel Carrere e del premio Mediterraneo, Mario Tozzi. Il premio speciale è andato allo stilista algherese Antonio Marras.

Valeria Parrella ha voluto dedicare il premio alla “sua amica Michela Murgia” che sta affrontando la malattia causata da un cancro in fase avanzata.

Organizzato e promosso da Consorzio Costa Smeralda, presieduto da Renzo Persico e diretto dal giornalista Stefano Salis, il premio - patrocinato da Ministero della Cultura, Regione Autonoma della Sardegna e Comune di Arzachena e sponsorizzato da Smeralda Holding è stato assegnato in una serata con grande partecipazione di pubblico, condotta dalla giornalista Roberta Floris e accompagnata dall'esibizione dell'artista e armonicista sardo Moses Concas. La giuria è composta da Lina Bolzoni, Marcello Fois, Elena Loewenthal, Chiara Valerio e presieduta dal giornalista Stefano Salis.