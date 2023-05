La staffetta per la pace, tappa anche in Sardegna

Passa per la Sardegna la staffetta per la pace, evento lanciato da Michele Santoro al quale nell'isola hanno aderito comuni cittadini e associazioni pacifiste e a livello nazionale tante personalità del mondo sociale, della cultura e dello spettacolo, da Carlo Rovelli ad Alessandro Barbero, da Elio Germano a Fiorella Mannoia.

Cinque percorsi, quattromila chilometri, duecento tappe in tutta Italia, da Aosta a Porto Palo di Capo Passero, estremo sud della Sicilia con un tratto che gli organizzatori stessi definiscono particolarmente significativo, da Portoscuso a Cagliari, partendo da un territorio, il Sulcis dove non solo c'è una fabbrica di armamenti, ma dove un pezzo di società rischia un ulteriore tracollo a causa del licenziamento degli operai della Portovesme.

Il progetto punta a far arrivare a più persone possibili un messaggio di pace ma anche creare momenti di aggregazione.

Gli organizzatori hanno promosso anche un appello contro l'invio di armi italiane a Kiev e a favore di un'iniziativa diplomatica.