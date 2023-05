La Traviata torna al Lirico di Cagliari dopo 7 anni

Venerdì 26 per la Stagione lirica e di balletto 2023 del Teatro di Cagliari, va in scena il quarto appuntamento con l’opera: La Traviata, melodramma in tre atti, su libretto di Francesco Maria Piave, tratto dal dramma La Dame aux camélias di

Alexandre Dumas figlio, e musica di Giuseppe Verdi. Mancava dal capoluogo da 7 anni.

L'innovativo allestimento scenico dell’Associazione Arena Sferisterio di Macerata e della Fondazione Pergolesi-Spontini di Jesi che risale al 1992 e che Cagliari ha già ammirato nel marzo 2000, è quello curato, per la regia e le luci, da Henning Brockhaus, artista visionario tedesco che ha firmato grandi spettacoli in tutti i teatri del mondo.

Nella Traviata l’impianto scenico è di Josef Svoboda, scenografo ceco, ripreso a Cagliari da Benito Leonori. I costumi sono di Giancarlo Colis e la coreografia di Valentina Escobar.

Dopo il successo del suo debutto nel concerto del 1° dicembre 2021, ritorna, questa volta per la sua

prima opera lirica a Cagliari, il direttore Beatrice Venezi, una delle giovani rivelazioni della scena internazionale, che guida l’Orchestra e il Coro del Teatro di via Sant'Alenixedda. Il maestro del coro è Giovanni Andreoli.