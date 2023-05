Liste d'attesa fino a 12 anni, in Consiglio regionale i mali della sanità

Il Consiglio regionale ha respinto con 34 voti contrari e 17 favorevoli la mozione di censura nei confronti dell'assessore regionale della Sanità Carlo Doria.

In aula sono stati enunciati i mali della sanità sarda a cominciare dai tempi biblici. Oltre 12 anni di attesa per prestazioni oncologiche, circa 11 per ematologia, più di otto anni per cardiochirurgia, quasi dieci anni per neuropsichiatria infantile, oltre quattro anni per ginecologia, quasi quattro per il Centro ustioni. Sono i dati sulle liste d'attesa nelle strutture dell'Isola illustrati dalla consigliera del M5s Desirè Manca nella seduta del Consiglio regionale, durante la presentazione della mozione contro l'assessore della Sanità Carlo Doria. Mozione che "erroneamente è stata chiamata di sfiducia, ma si definisce di censura perché nell'ordinamento regionale i componenti della giunta, salvo il presidente, non possono essere sfiduciati", ha chiarito il vicepresidente dell'Assemblea Giovanni Antonio Satta. I numeri sono stati forniti dagli uffici dell'assessorato alla consigliera regionale che li ha elencati nel suo intervento per sottolineare le emergenze della sanità guidata da Doria. Le critiche all'azione di Doria sono arrivate da tutti gli interventi della minoranza.