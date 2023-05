Lotta al cancro, tornano in sella le Pink Flamingos

Ritornano in sella sulle loro bici le protagoniste dell'iniziativa Pink Flamingos, con l'obiettivo di sostenere le donne che hanno vissuto un percorso di malattia e cura oncologica, e rimarcare l'importanza dell'attività fisica all'aperto come strumento di prevenzione.

Dopo il successo della scorsa edizione, quest'anno il giro, che attraverserà l'intera Sardegna, prenderà il via dal capoluogo domenica 28 maggio, con partenza dall'ospedale Businco. La prima tappa sarà la Cagliari-Oristano, di 103 chilometri; poi il tour si snoderà attraverso Alghero, Sassari, La Maddalena, Olbia, Nuoro e infine Lanusei da dove le cicliste ripartiranno il 4 giugno in direzione Cagliari. All'altezza di Flumini, è previsto l'incontro con un gruppo di sportivi del territorio che le accompagneranno per 15 chilometri, percorrendo il lungomare Poetto fino al parco di Molentargius, dove si svolgerà la festa finale.

Fra gli obiettivi della manifestazione anche quello di raccogliere fondi per acquistare un casco refrigerante per evitare la caduta dei capelli durante le terapie oncologiche.