Lotta alle cavallette: raccolta firme degli allevatori per un esposto

Mobilitazione degli allevatori della piana di Ottana. Contro l'invasione di cavallette ora hanno avviato una raccolta di firme per un esposto in Procura.

Temono che le azioni intraprese finora non siano sufficienti a risolvere il problema e che la situazione sia fuori controllo. Secondo alcuni non si sta debellando neanche un decimo dei terreni invasi. Occorre un intervento immediato con mezzi adeguati e più addetti.

Cerca di placare gli animi il prefetto di Nuoro Giancarlo Dionisi: "La rabbia è umanamente comprensibile ma se non si incanala nel lavoro e nell'aiuto al piano di lotta è inutile.

Alcuni sindaci non hanno ancora firmato le ordinanze. Ora mettiamocela tutta - ha aggiunto - e lavoriamo in una sola direzione, poi a fine estate ognuno farà le proprie valutazioni, se sarà necessario anche cercando eventuali responsabilità".

Intanto gli esperti della Fao, che hanno promosso la Regione per l'azione di lotta alle locuste, saranno in Sardegna il 29 maggio.