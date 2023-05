Maltempo: acquazzoni nel Nuorese, 100mm di pioggia a Dorgali

La Protezione civile ha prorogato l'allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico in Sardegna fino alla mezzanotte di domani. Intanto in Sardegna continua a piovere e, in particolare, nel Nuorese dove alcuni centri sono sotto stretta osservazione. E' il caso di Dorgali: qui piove ininterrottamente da stamattina diventando così il paese della Sardegna con la più alta percentuale di pioggia caduta in giornata: circa 100 millimetri. Al momento la situazione è sotto controllo ma la sindaca Angela Testone ha diramato un comunicato per chiedere ai suoi concittadini di fare attenzione. I punti più critici riguardano l'elevato livello raggiunto dal fiume Cedrino, la circonvallazione a valle del paese dove è caduta tanta pioggia e la galleria che da Dorgali porta alla località turistica di Cala Gonone, in cui sono intervenuti preventivemante i tecnici dell'Anas che hanno liberato un canale interno al tunnel gonfio d'acqua. Il paese è sotto costante monitoraggio della Protezione civile. "Si invitano tutti i cittadini a evitare passaggi in sottovie e sottopassi in quanto potrebbero allagarsi repentinamente - si legge nell'avviso della sindaca - Inoltre è opportuno moderare la velocità dei mezzi a causa della ridotta visibilità e al manto stradale reso scivoloso dalla pioggia. Effettuare una sosta in piazzola o in un luogo sicuro durante le fasi più intense dell'evento". Nel frattempo i vigili del Fuoco sono intervenuti nella strada che da Nuoro porta al monte Ortobene per liberare la carreggiata da alcune pietre rotolate dai costoni e per alcuni rami caduti dagli alberi.