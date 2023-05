Maltrattamenti e abusi in famiglia, venti misure cautelari nell'Oristanese

Sono 20 le misure cautelari, quattro delle quali in carcere e una ai domiciliari, eseguite dall'inizio dell'anno dalla

polizia per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia. In sei casi è stato disposto il ricovero forzato in casa di cura e per nove è scattato l'allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alle vittime. Nell'ultimo mese la squadra mobile ha attivato sette codici rossi. E' il bilancio dei primi mesi del 2023 che ha superato quello di tutto il 2022,

quando erano state eseguito in tutto 15 misure cautelari.

Nel dettaglio due uomini e una donna sono stati denunciati per aver maltrattato, rispettivamente, la coniuge, i genitori e i figli. A un'altra donna è stata sospesa la responsabilità genitoriale per gli abusi sui sui due bambini, emersi dopo una segnalazione delle insegnanti alle forze dell'ordine. Per atti persecutori ai danni di ex compagne e vicini di casa sono stati

denunciati, invece, altri tre uomini e una donna.