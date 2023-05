Meno presidi per le scuole sarde, la Regione si oppone

Confronto tra il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara e gli assessori regionali sul decreto che, in attuazione della legge di bilancio, per il prossimo anno scolastico prevede un taglio delle autonomie e quindi dei dirigenti, con l'accorpamento di più istituti sotto lo stesso preside. In Sardegna se ne perderebbero 45 degli attuali 270.

Una riduzione inaccettabile, commenta l'assessore Andrea Biancareddu: "Ho chiesto che siano introdotti correttivi che tengano conto delle peculiarità della Sardegna, dalla presenza di comuni montani e isole minori alla distanza tra plessi, alla forte dispersione scolastica e ai risultati Invalsi ancora indietro rispetto alla media nazionale. Non intendiamo applicare il decreto così com'è - chiosa l'assessore - stiamo valutando di impugnarlo. Daremo battaglia".