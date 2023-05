Monumenti aperti, folla a Sassari tra chiese musei e collezioni d'arte

Una giornata alla riscoperta di chiese, residenze nobiliari, musei e collezioni d'arte. Pratiche di meraviglia è il nome scelto per la 27esima edizione di Monumenti Aperti, in programma fino al 4 giugno.

Luoghi che si possono ammirare grazie anche agli studenti delle scuole superiori che fanno da guide.

Sassari è il più grande degli 11 comuni dell'isola che aderiscono al primo week end. Quattro gli itinerari proposti: nel cuore del centro atorico, dentro e oltre le mura, nell'agro. Siri affollati, alcuni presi d'assalto, come il palazzo della provincia con la sontuosa sala Sciuti riccamente decorata e come il palazzo Giordano Apostoli in stile neogotico.