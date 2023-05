Un cittadino di 58 anni stava buttando

rifiuti nel compattatore quando, secondo una prima ricostruzione,

avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe caduto all'interno mentre il

macchinario entrava in funzione. Sul posto è intervenuto

l'elisoccorso, ma il medico del 118 non ha potuto far altro che

constatare il decesso dell'uomo. All'ecocentro comunale di Portoscuso

sono arrivati anche i vigili del fuoco e i carabinieri, per fare

chiarezza sull'accaduto e accertare eventuali responsabilità.