Appuntamento alle 20:30 dell'8 giugno al Conservatorio di Cagliari per il concerto “Musica per il cuore”. Un appuntamento musicale ideato dal Rotary Club Cagliari Nord per raccogliere i fondi necessari per una serie di borse di studio destinate agli studenti del Conservatorio e all'acquisto di defibrillatori. L'orchestra sinfonica del Conservatorio eseguirà musiche di Haydn, Rossini, Mozart, Bizet e Debussy e sarà diretto dal maestro Sergio Monterisi.