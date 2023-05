Non si ferma all'alt, conflitto a fuoco in pieno centro a Nuoro

La spratoria è avvenuta in pieno centro e in pieno giorno.

Durante una normale attività di controllo di una pattuglia di polizia, all'ingresso di Nuoro, sulla statale 131, intorno alle 10, di fronte all'alt degli agenti, un uomo a bordo di un'auto non si è fermato ed è fuggito dirigendosi verso le vie del centro città.

Durante l'inseguimento c'è stato uno scontro a fuoco, a pochi passi tra il comune e la prefettura di nuoro. La dinamica è ora al vaglio della Scientifica. Un proiettile di rimbalzo ha colpito un agente alla gamba; il poliziotto è ora in ospedale, le sue condizioni non sono gravi.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe sparato contro la volante. Gli agenti hanno risposto ai colpi facendo fuoco e bucando le ruote dell'auto.

Il malvivente è stato costretto ad abbandonare la vettura. Si tratta di un uomo sulla quarantina. Ha proseguito la sua fuga a piedi, lasciando a bordo cellulare e documenti.

La città è circondata da posti di blocco delle forze dell'ordine. Le ricerche sono coordinate dalla Squadra Mobile di Nuoro. La procura ha avviato le indagini. Il sospetto è che l'uomo sia un corriere della droga

Il servizio di Rossella Romano