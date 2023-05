Notte dei musei: apertura straordinaria di Serbariu con visite nel sottosuolo

Il Museo del Carbone, nella grande miniera di Serbariu a Carbonia, organizza una serie di iniziative con apertura straordinaria. La serata di sabato 13 maggio sarà divisa in due momenti: alle 21:00 si potrà assistere a una visita teatralizzata nella lampisteria a cura della Compagnia Arci Il Calderone, in cui attraverso piccoli episodi di vita e di lavoro, solo apparentemente slegati, donne e uomini raccontano uno spaccato di un'epoca neanche tanto lontana e sulla quale si fondano le radici della città di Carbonia; alle 22:00 e 23:00 spazio alle visite guidate in sottosuolo al buio, con la sola illuminazione di piccole torce da casco.