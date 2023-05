Piogge intense sull'isola nel fine settimana

Confermate le previsioni per sabato 20 maggio che porteranno maltempo con pioggia e nubifragi su tutta la Sardegna e in particolare sulla costa Est: diversi eventi all'aperto previsti per il fine settimana sono annullati un po' in tutta l'isola. Dopo la Street Art Week cancellata a Cagliari, è la volta di Buongiorno ceramica a Oristano.

Per oggi non c'è ancora nessuna allerta anche se è possibile qualche instabilità nel pomeriggio. Tra domani pomeriggio e soprattutto sabato il vortice si posizionerà tra la Tunisia, il Canale di Sicilia e il canale di Sardegna e richiamerà sull'isola correnti umide da Est. Sono quindi molto probabili piogge abbondanti sulla Sardegna orientale.