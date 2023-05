Nuoro, uxoricida all'ergastolo vende casa, legali erede fanno causa

Una nuova causa è stata intentata dai legali della figlia minore di Francesco Rocca, il dentista di Gavoi condannato in via definitiva all'ergastolo come mandante dell'omicidio della moglie, Dina Dore, avvenuto il 26 marzo 2008. Rocca è stato chiamato in causa davanti al giudice del tribunale di Nuoro con una dichiarazione di "indegnità a succedere" all'eredità dei beni della moglie defunta, la cui erede universale risulta la figlia minore.

Il dentista ha infatti venduto i tre quarti della casa di Gavoi dove avvenne l'omicidio, nonostante alla figlia spetti il 50% dell'immobile, in forza dell'indegnità a succedere dello stesso Rocca alla quota parte di Dina Dore.

La persona che ha acquistato l'immobile inoltre non ha mai corrisposto alla ragazza, privata della sua parte dell'immobile, quanto le spetta. La scoperta è avvenuta dopo un'attenta analisi sulle visure delle proprietà di Francesco Rocca, in cui il dentista risulta proprietario di quote ereditarie provenienti dal decesso Dina Dore.

Nel tribunale di Nuoro ci sono altre due cause pendenti nei confronti di Rocca, quella per il mantenimento della ragazza che chiama il padre ad adempiere e a pagare gli arretrati e quella sulla divisione del patrimonio ereditario di Antonio Rocca, padre dell'ergastolano, morto qualche anno fa.