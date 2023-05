Nuova sconfitta della Dinamo contro Olimpia nelle semifinali dei playoff

Dinamo sconfitta per un soffio in gara due della semifinale contro i campioni d'Italia dell'Olimpia Milano. La sfida disputata sul parquet del Forum di Assago si conclude 80 a 75 per i lombardi. Dopo il pesante ko di sabato i biancoblu iniziano bene il match portandosi subito avanti ma l'Olimpia recupera affidandosi a Datome e Baròn e chiude il primo tempo 39 a 38, dominando poi tutto il match. I lombardi negli ultimi 20 minuti arrivano a uno stacco di dieci punti. I biancoblu lottano fino all'ultimo, riuscendo ad accorciare la distanza fino a meno due, senza però mai riuscire a trovare la giocata per riportarsi in parità. Ora la serie si sposta in Sardegna con Gara 3 in programma giovedì alle 21 al PalaSerradimigni.