Olbia, crescono i residenti anche nel 2023

Cagliari, Sassari e Quartu perdono abitanti mentre Olbia li acquista. Sono i numeri, relativi ai primi due mesi del 2023, elaborati dalla Comunicazione e Centro Studi del Cipnes su dati Istat. Nella città gallurese dunque i residenti sono passati dai 61.048 di inizio anno a 61.095 al 28 febbraio, in crescita dello 0.07%. Nello stesso periodo il capoluogo sardo è calato dello 0.09%, Sassari dello 0,13% e Quartu dello 0.09%. La Sardegna nel complesso ha perso abitanti: -0.15%.

A determinare l'aumento di popolazione a Olbia (come avviene da diversi anni) sono stati i trasferimenti da altre località dell'isola e dall'estero e non le nuove nascite: il saldo naturale - ovvero la differenza tra nascite e decessi - risulta negativo (-68) così come avviene nelle altre città sarde. Il saldo migratorio interno segna invece +112 e quello con l’estero +72. Un'attrattività probabilmente spinta da un'economia che, rispetto al resto dell'isola, appare più dinamica.