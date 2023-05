Giovedì 11 maggio 2023 dalle 9 alle 13 in occasione della ''Giornata nazionale per la promozione del neurosviluppo'' si terrà un Open day presso il Servizio di neuropsichiatria infantile e adolescenza al secondo piano del poliambulatorio di via Bologna a Sanluri e in Viale Trieste 118 a San Gavino Monreale.

Gli specialisti saranno a disposizione dei genitori per fornire brevi consulenze informative relativamente ai principali disturbi del neurosviluppo.