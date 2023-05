Operazione antidroga in Sardegna: 27 arresti

I panetti di cocaina venivano trasportati in tutta la Sardegna con auto di grossa cilindrata guidate da corrieri insospettabili, nascosti in vani della carrozzeria. In questo modo, due organizzazioni criminali oltre 200 chili di cocaina.

Maxi operazione antidroga nelle province di Cagliari, Nuoro e Sassari. La Polizia di Stato ha smantellato due organizzazioni criminali con un giro d'affari stimato in oltre 25 milioni di euro: 27 gli arresti effettuati dalla squadra mobile nel blitz di questa mattina, impegnati dall'alba oltre 200 agenti e le unità cinofile. Le indagini, coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Cagliari, sono durate due anni e hanno documentato un traffico per oltre 200 kg di cocaina, 36 quelli sequestrati.