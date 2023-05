Operazione del Nas, chiuso un agriturismo e una torrefazione

I carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità di Sassari, in collaborazione con la Asl hanno sospeso uno stabilimento per la torrefazione del caffè nel Sassarese e un agriturismo nell'Oristanese.

Nell'agriturismo sono state riscontrate gravi criticità igienico-sanitarie e strutturali sia dei locali sia delle attrezzature utilizzate per la lavorazione e il deposito degli alimenti, oltre che nella modalità di conservazione e rintracciabilità dei prodotti, prevalentemente ad origine animale. I gestori dell'azienda non sono stati in grado di dimostrarne l'origine o la provenienza. Sono stati sequestrati circa 700 chili di alimenti e 650 litri di olio. Al proprietario e' stata elevata una sanzione di 4.500 euro e la Asl ha chiuso l'attività.

Nello stabilimento di torrefazione invece sono state riscontrate procedure di gestione dei rischi nella lavorazione del caffè non conformi alla normativa. Dopo l'ispezione al titolare sono state contestate sanzioni amministrative per circa 2 mila euro. La Asl ha disposto la chiusura dell'attività finché non saranno sanate le irregolarità.